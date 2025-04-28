По его словам, многие люди совершают одинаковую ошибку.

Если у вас есть собака, то точно могли сталкиваться с ситуациями, когда возбужденное животное долго плачет или лает, а вы никак не можете его успокоить.

Специалист по поведению собак Уилл Атертон рассказал в своем TikTok-блоге о худшей вещи, которую можно сделать в такой ситуации. По его словам, многие владельцы собак неправильно борются с такой проблемой, уделяя животным слишком много внимания.

Атертон говорит, что на самом деле такие действия лишь подкрепляют нежелательное поведение, поскольку собака понимает, что плач и лай позволяет ей получить то, чего она хочет. В итоге животное и в дальнейшем будет вести себя так, чтобы добиться желаемого.

Видео дня

Его видео собрало почти 38 тысяч лайков и более 300 комментариев. Специалист советует зрителям изменить поведенческий сценарий и хвалить животное тогда, когда оно ведет себя спокойно:

"Когда они ведут себя спокойно и тихо, вы уделяете им внимание, хвалите и подкрепляете такое поведение. Вы находите любящие способы, чтобы бросить вызов плачу и лаю".

Другие советы для владельцев животных

Людям трудно устоять перед умоляющим взглядом животного, которое хочет получить кусочек еды со стола. Дрессировщица Адриенна Фарричелли рассказала, как правильно бороться с этой проблемой.

А кинолог Мелисса Гудман рассказала, как можно успокоить свою собаку, если она переживает сильный стресс или испуг.

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