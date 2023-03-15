Если вам кажется, что собака лает просто так - это вам только кажется.

Собака - верный друг человека. Но она не может высказать хозяину все, что думает, поэтому просто лает, и не всегда днем. И если ваша собака лает без причины - это не значит, что повода нет, скорее, вы о нем просто пока не догадываетесь.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, почему кошка мяукает и какие самые частые причины ее "концертов".

Почему собака лает без причины

Если собака лает просто так, скорее всего повод у нее все же есть. Возможно, она увидела какой-то раздражитель или учуяла посторонний запах (обоняние и зрение у питомцев в разы лучше ваших). Еще ей может быть банально скучно - характер у собак есть, он тоже разный и не всегда хороший. Или таким образом она показывает готовность вступить в неравную схватку с мухой, котом или другим "противником".

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Также своим лаем собака может о чем-то сигнализировать хозяину - о посторонних людях за дверью, или намекать о невозможности достать любимую игрушку. Еще один вариант - вода в миске могла закончиться. Ну или псу просто весело, он полон сил и энергии и ему хочется бегать, прыгать, суетиться, играть.

Почему собака лает ночью без причины - отдельный вопрос, в котором следует разобраться. Если ей скучно, и она таким образом зовет "друзей и подруг" на тусовку, либо отгоняет непрошенных гостей - тут ничего не поделаешь. В случае, если собаке просто хочется резвиться, тогда достаточно вымотать ее днем - уделять внимание, играть, гулять на улице - и ночью она будет спать без задних лап.

Еще долгий лай может свидетельствовать о том, что пёсель по какой-то причине нервничает - от незнакомой обстановки, либо какой-то раздражитель вызывает у него неприятные воспоминания из детства. Подлечить нервную систему собаки можно, для этого стоит обратиться к ветеринару, который осмотрит животное, определит, не связан ли лай с какими-то другими проблемами со здоровьем и, если нужно, назначит лечение и даст советы.

Почему собака не лает на чужих

Бывает и другая ситуация, когда собакен не лает на чужих людей, которые заходят во двор или квартиру. Тут может быть несколько причин:

Возраст - если псу меньше 8 месяцев, то он еще только в процессе осознания того, кто тут чужой, и что вообще происходит. "Взрослые" гормоны начинают вырабатываться уже ближе к году, а до этого лай - скорее показатель страха.

Неправильная дрессировка и воспитание - хозяин не стал для него "вожаком стаи".

Ну, а если собака перестала лаять внезапно и долгое время этого не делает - обратите внимание на здоровье питомца. Возможно, у него болит горло.

Почему собака лает на других собак

Лай собаки - это инстинктивное поведение, и далеко не всегда оно означает агрессию, как может показаться. Собака лает на других собак в основном из-за всплеска эмоций. Особенно переизбыток чувств бывает у щенков, которые только начали выходить на прогулки и не привыкли к такому разнообразию другой живности вокруг.

Гавкая друг на друга, собаки коммуницируют - приветствуют, знакомятся, призывают поиграть.

Но если ваша собака лает на других, и это имеет агрессивный характер, от такого нужно ее отучить, ведь это может навредить и ей самой. Причиной агрессивного лая может быть страх и/или плохая социализация животного. Над этими вопросами нужно поработать.

Почему собака лает на определенного человека

Если ваш песик лает на определенного человека, значит что-то ему в нем не нравится. Это люди, которые выходят тем или иным образом за рамки привычного для собаки понимания человека.

Раздражителями могут быть запахи, внешний вид, телодвижения, которые вызывают у собаки неприятные воспоминания. Собака может посчитать угрожающим высокий рост человека, его шляпу, или невозможность видеть лицо из-за очков, или даже бороды. Также песик может начать нервничать из-за сильных запахов, телодвижений, прямого зрительного контакта.

Также есть мнение, что собаки могут хорошо чувствовать характеры других людей и определить, заслуживают ли они доверие или нет.

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