Это печенье довольно просто приготовить дома.

Венское рассыпчатое печенье со сладкой начинкой из крема и джема на первый взгляд кажется сложным, однако на самом деле его довольно просто приготовить дома. Independent делится простым рецептом из TikTok, для которог потребуется всего пять ингредиентов для самого печенья, не считая начинки.

Автор рецепта Лора Коулхон говорит, что венские завитки идеально подходят для новичков, и это одно из "лучших печений, которые вы когда-либо пробовали". Однако она отмечает, что это рецепт для больших сладкоежек.

Ингредиенты

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Для печенья

200 г соленого масла

60 г сахарной пудры

Две столовые ложки ванили

200 г обычной муки

3 чайные ложки кукурузной муки

Для начинки

Сливочный крем по вашему выбору

Клубничное или малиновое варенье

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию и застелите два противня пергаментной бумагой. В планетарном миксере или ручным миксером смешайте масло и сахарную пудру до белого и воздушного состояния. Добавьте просеянную муку, кукурузную муку и ваниль и перемешивайте около пяти минут, пока смесь не станет кремообразной. Поместите смесь в кондитерский мешок с насадкой в ​​виде розы и высадите завитки на противень Поместите противни в холодильник примерно на 15–20 минут - это поможет им сохранить форму. Поставьте в духовку примерно на 10–14 минут. Вам нужно, чтобы внутри все еще был бледный цвет, но снаружи они слегка подрумянились. Оставьте их остывать и не трогайте их, так как они очень хрупкие. Когда они остынут, соедините печенье попарно с печеньем такого же размера, выложите сливочный крем с одной стороны, центр наполните джемом и положите сверху другое печенье.

Ранее мы делились тортом без выпечки, на приготовление которого понадобится всего 10 минут. Также можете попробловать приготовить дома кофе с медом по вирусному рецепту, который покорил сеть.

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