Для приготовления такого кофе вам понадобится всего три ингредиента.

Большинство людей покупают кофе в кафе, тратя каждый день на этот бодрящий напиток немалые деньги. Однако его можно приготовить и дома, что выйдет гораздо дешевле. Автор материала для издания Parade Джессика Врубель рассказала, как приготовить взбитый медовый кофе, который покорил сеть.

По ее словам, для приготовления кофе со взбитым медом вам понадобятся всего три ингредиента и один кухонный инструмент. Сначала возьмите несколько порций эспрессо, мед, молоко и немного льда, а также миксер.

После чего возьмите высокий стакан или чашку и капните на дно примерно столовую ложку меда. Затем добавьте немного горячего кофе и взбивайте миксером до полного перемешивания, это займет 1-2 минуты. Добавьте лед, долейте молоко и еще немного эспрессо.

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"Мой первый глоток был очень сладким по сравнению с тем, к чему я привыкла в утреннем кофе (практически без сахара), но я быстро привыкла к сладости меда, добавленного в эспрессо, смешанного с ванильным миндальным молоком в моем стакане. После второго глотка я почувствовала, что действительно насладилась кофе в местной кофейне, а не тем, чем он был на самом деле - замечательным латте, приготовленным в пижаме в уюте собственного дома", - добавила Джессика.

Другие интересные факты о кофе

Ранее новое исследование показало, что три чашки кофе в день могут положительно повлиять на здоровье человека. По результатам исследования, люди, которые потребляли кофеин в умеренных дозах, имели сниженный риск возникновения новых кардиометаболических заболеваний.

Также ученые заявили, что употребление кофе может помочь людям избежать потери мышечной массы с возрастом. В частности этот напиток может помочь предотвратить саркопению - заболевание опорно-двигательного аппарата, которое снижает силу, мышечную массу и работоспособность во время старения.

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