По словам фермера Пао Линг Цая, это было "невероятно".

На территории Южной Австралии загнали в ловушку животное, которое в последний раз видели около 130 лет назад. Речь идет о виде dasyurus maculatus больше известном, как "тигровая кошка" или "квол тигровый".

Это животное относят к сумчатым хищникам, оно известно в природе своими характерными белыми пятнами на шерсти. Поймать "тигровую кошку" смог на своей плантации в Бичпорте фермер Пао Линг Цай, который занимается разведением форели, пишет ABC News.

Мужчина долгое время не мог понять, что за животное подъедает его рыбу: он расставил вдоволь своей фермы ловушки, рассчитывая поймать какую-нибудь лису. 26 сентября туда попалась "тигровая кошка", которую считали вымершим видом в Южной Австралии.

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По словам Цая, сперва он не мог разобраться, что за хищник попал в его сети. Он "понятия не имел", что за существо на него смотрит.

"Это было невероятно. Я изначально не имел представления, что это такое", - заявил он.

Цай отметил, что в первый раз животному удалось вырваться из клетки, но мужчина попытался приманить тигрового квола партией свежей рыбы.

В среду, 27 сентября, он разложил вокруг своей фермы куски форели и снял на скрытую камеру охоту животного. "Когда я вышел сегодня утром (в четверг), вся еда была забрана", - сказал он.

Соответствующее видео мужчина прислал Службе национальных парков и дикой природы (NPWS), которая его шокировала - оказалось, что Цай едва не поймал животное, находящееся под угрозой исчезновения на материке.

По словам рейнджера организации Росса Андерсона, NPWS была "разбита" новостями о том, что после 130 лет с момента исчезновения "тигровая кошка" вновь появилась в штате. Служба установила свои ловушки, в которую в конце концов и попался, вероятно, тот самый квол. "Это действительно случается раз в жизни", - сказал Андерсон.

Первоначально в NPWS собирались провести генетическое тестирование на животном, чтобы "попытаться выяснить место ее происхождения".

"Мы также установим несколько камер ночного видения, чтобы определить, есть ли еще кволы на этой ферме или в районе Бичпорта", - говорил Андерсон.

В то же время служба призвала местных людей не пытаться самостоятельно поймать животных, ведь им можно случайно навредить. Также там акцентировали, что установке службой ловушки не нанесут ранений животному.

Позже там отметили, что планируют отпустить пойманное животное вечером четверга "в неизвестном месте". До этого "тигровую кошку" осмотрел ветеринар: ее пролечили от чесотки (инфекционного заболевания кожи).

Последний раз пятнистую "тигровую кошку" видели на юго-востоке Австралии около 100 лет назад, в лесу Маунт-Берр и недалеко от Роба. Случайные записи с "тигровой кошкой" были сделаны в 1970-х и 1980-х годах, но официально ее не видели в этой части континента с 1880-х годов.

Считается, что "тигровых кошек" осталось в популяции менее 5 тысяч.

Детеныши бурого медведя в Японии оказались на грани вымирания

Напомним, на севере Японии из-за дефицита лосося погибли 8 из 10 детенышей бурой медведицы. По словам экологов, рыбы стало не хватать из-за повышения температуры местного моря. Это явление назвали следствием климатического кризиса.

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