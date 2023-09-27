Эксперты обвиняют повышение температуры моря, вызванное климатическим кризисом, в гибели медвежат на объекте наследия ЮНЕСКО.

Восемь из десяти детенышей бурого медведя, родившихся в этом году в отдаленной части северной Японии, умерли из-за нехватки лосося. Эксперты обвиняют повышение температуры моря, вызванное климатическим кризисом.

Наряду с желудями горбуша, или розовый лосось, является важным источником пищи для примерно 500 бурых медведей, живущих на полуострове Сиретоко на Хоккайдо. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, известный своей живописной береговой линией и дикими животными, пишет Guardian.

Местные власти с тревогой отреагировали на то, что в этом месяце оператор туристического катера заметил голодающего медвежонка, отчаянно ищущего еду на восточном побережье полуострова. Сообщается, что медведь переворачивал камни и рылся в кучах выброшенных на берег морских водорослей в поисках еды.

Видео дня

Горбуша, вылупившаяся в реках Хоккайдо, проводит зиму в море, а в период с августа по октябрь возвращается в ручьи Сиретоко для откладывания икры. Бурые медведи обычно подстерегают лосося, пока тот движется вверх по течению, но из-за нехватки речной рыбы они вынуждены плавать в море.

"Некоторые медведи очень похудели. Им приходится нелегко, потому что в реках нет рыбы, как и в прошлом году", - рассказал Кацуя Нода, оператор туристического катера.

Эксперты заявили, что с середины июля до начала августа 2021 года температура поверхности моря у Хоккайдо оставалась выше 20°C, что на 5°C превышает средний показатель для этого времени года.

Исследователи из Университета Хоккайдо предупреждают, что если глобальное потепление продолжится такими же темпами, температура морской воды вокруг острова в 2090-х годах повысится на 10°С по сравнению с уровнями 1980-х годов.

По словам Масами Яманака, исследователя Фонда природы Сиретоко, нехватка лосося в сочетании с плохим урожаем желудей оказывает разрушительное воздействие на медвежат бурого медведя. "Приблизительно от 70% до 80% детенышей, рожденных в этом году, мертвы. Это действительно серьезная ситуация", - сказал Яманака.

По данным Ассоциации по размножению лосося Хоккайдо, в период с 25 июля по 5 сентября 2020 года рыбаки выловили 482775 горбуши в реках Хоккайдо, самого северного главного острова Японии, но в прошлом году - только 23298. Учитывая статистические данные, показывающие, что хорошие уловы случаются раз в два года, улов в 2022 году оказался на удивление небольшим.

Нехватку желудей обвиняют в росте числа нападений медведей на людей на Хоккайдо и в других частях северной Японии, когда они отправляются в населенные районы в поисках пищи.

По данным правительства префектуры, всего за год до апреля 2022 года на Хоккайдо было поймано и убито 1056 бурых медведей - это самый высокий показатель за всю историю наблюдений и впервые число превысило 1000 особей. Из общего числа 999 бурых медведей были истреблены, чтобы не допустить нанесения ущерба посевам или потому, что они считались опасными для местного населения.

Число людей, получивших ранения или убитых в результате инцидентов с участием медведей, за тот же период составило 14, а ущерб урожаю оценивается в 262 миллионов йен (около 65 млн грн, - УНИАН) - это самые высокие показатели за всю историю.

Потепление океана - новости

Как сообщал УНИАН, согласно данным исследователей, Мировой океан стал жарче, чем когда-либо прежде. Сильное и значительное потепление океана с конца 1950-х годов происходит повсеместно и будет продолжаться, пока человечество не достигнет показателя нулевых выбросов.

Изменение климата также приводит к тому, что океаны на Земле со временем становятся все более зелеными, особенно в низких широтах вблизи экватора. Изменения были обнаружены более чем в 56% мирового океана - на площади больше, чем вся суша на Земле.

Вас также могут заинтересовать новости: