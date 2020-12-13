Двух воров задержали, третьему же удалось скрыться, однако его уже идентифицировали.

В американском городе Риверсайд двое полицейских под прикрытием, одетых в костюмы Санта Клауса и эльфа, задержали угонщиков машины вблизи торгового центра.

Об этом сообщает отделение полиции Риверсайда.

Читайте такжеНа Крещатике в Киеве заметили полуголых промоутеров (видео)Так, детективы полиции стояли у входа в торговый центр и выслеживали магазинных воров, которые активизируются в сезон праздничных покупок. Вместо этого "Санта" и его "эльф" заметили, как три человека угоняют внедорожник Honda CR-V на стоянке.

Заметив полицию, двое подозреваемых начали убегать, но их быстро задержали. Санта Клаус, в частности, повалил на землю одного из похитителей, а "эльф" держал под прицелом пистолета второго подозреваемого и приказал ему встать на колени.

Третий вор смог убежать на внедорожнике и оставил его неподалеку. Однако правоохранители идентифицировали его и продолжают поиски.

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Автор: Алина Вишневская