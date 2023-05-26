Снежана Калеска-Ванчева трижды оскандалилась и восприняла Турчинова за Зеленского, который оказался Стефанчуком.

В Северной Македонии депутат фракции Социал-демократического союза Снежана Калеска-Ванчева запуталась в ротациях украинского руководства и трижды оскандалился во время визита председателя Верховной Рады Украины, который произошел накануне.

Встречаясь с Русланом Стефанчуком она восприняла его за Александра Турчинова, который в 2014 году занимал эту должность. Соответствующий пост с неправильными именем и должностью Стефанчука она опубликовала в Facebook и до сих пор не исправила свой позор.

Также, судя по сообщению в публикации, она посчитала, что сейчас "Стефанчук-Турчинов", а не действующий президент Владимир Зеленский, исполняет обязанности главы государства (как это временно было после "Революции Достоинства", когда бывший президент Виктор Янукович сбежал, а нового лидера еще не избрали).

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"Встреча с Александром Турчиновым, спикером Верховной Рады, который также временно занимает должность президента Украины, в рамках учебной поездки по демократическому развитию в парламент Швеции", - написала она.

В Украине мужчина поразил курьезом из-за груди жены

Напомним, что недавно в Украине произошла еще одна смешная история, связанная с бывшей семейной парой.

Еще находясь в отношениях женщина сделала себе пластику груди. Теперь ее бывший требует отдать ему часть денег, которые были потрачены на операцию, считая это общим имуществом, нажитым вместе. Речь идет о сумме в 6 тысяч евро или 172 200 гривен - именно столько стоила маммопластика.

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