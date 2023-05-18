Он заявил, что женщина сделала маммопластику за счет семейного бюджета, поэтому требует половину суммы.

В Киеве бывшие супруги через суд делят между собой женскую грудь. Мужчина требует вернуть половину денег, потраченных на эту операцию.

Об этом речь идет в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается в материалах дела, мужчина после развода требует, чтобы ему вернули половину денег, потраченных на увеличение груди экс-жены. Цена маммопластики составила 6 тысяч евро или 172 200 гривен. Эти деньги взяли из семейного бюджета.

Видео дня

Теперь же мужчина в суде требует, чтобы ему вернули половину стоимости - 3 тысячи евро или 93 974 гривны. Соломенский райсуда Киева признал такое требование мужчины правомерным.

Похожие курьезы

Ранее в Челябинске супружеская пара не может разделить долг за операцию по увеличению груди. Так, у супругов идет раздел имущества, в том числе долговых обязательств перед банками. В свое время они взяли потребительский кредит у банка на операцию по увеличению груди и сопутствующие процедуры.

Затем жительница США заявила о странном побочном эффекте после прививки от COVID-19 препаратом Pfizer. У девушки после вакцинации якобы стала расти грудь.

Вас также могут заинтересовать новости: