На красном крапчатом фоне спрятан номер — разглядеть его смогут далеко не все.

Музыковед с ником thefigen поделился в Twitter изображением красного крапчатого фона, на котором "спрятан" номер. Разглядеть его смогут самые зоркие, остальным придется воспользоваться увеличительным стеклом.

Почти 580 тысяч человек уже посмотрели эту иллюзию, и многие попытались ответить. Одни утверждали, что ответ - 7, другие якобы видели 574.

Нашлись и шутники, писавшие в Twitter под этим постом, что ответ очень прост - "мигрень". Однако правильный ответ - 571.

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Если вы его не видите, попробуйте наклонить экран вперед и назад, чтобы изменить угол изображения. Прищурив глаза, вы должны увидеть появление "магического" числа.

TikTok-блогер показал удивительную оптическую иллюзию

Ранее в сети показали оптическую иллюзию, при помощи которой можно увидеть "несуществующий самый красивый цвет". Блогер предложил зрителям в течение одной минуты непрерывно смотреть на белую точку в красном круге, расположенном на синем фоне.

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