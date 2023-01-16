Это фрагмент из российской игровой передачи "От винта!", в нем предугадали российско-украинскую войну.

Интернет помнит все, и очередное тому доказательство - внезапно "всплывшее" пророческое видео 1997 года. Это - фрагмент выпуска на росТВ передачи "От винта!" с обзором игры iM1A2 Abrams, на котором нужно будет защищать Украину от российских оккупантов.

"По замыслу создателей игры, Украина вскоре вступит в НАТО, и на нее тут же нападут российские войска. Вот тут-то и пригодятся Abrams... В ходе миссии вы будет защищать город Киев, столицу Киевской Руси, от российских оккупантов. А игра-то с пропагандистским наклоном... До встречи в Киеве, товарищи!" - говорят ведущие.

Как видим, запись действительно оказалась пророческой, ведь в 2022 году российские оккупанты мечтали и даже пытались захватить столицу Украины. Наша страна действительно хотела бы получить "Абрамсы", но в Пентагоне накануне сообщили, что США пока не планируют передавать нашей стране основные боевые американские танки Abrams, но и не исключают таких поставок в будущем.

Как оккупанты опозорились с подбитой техникой

Российские оккупанты похвастались подбитой военной техникой, вот только техника была их. Один из военных РФ решил продемонстрировать "подвиги" своей группировки за день, показав подбитый танк. Другой "герой" добавил веселым тоном: "Да, танк оказался нашим".

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