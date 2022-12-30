С начала полномасштабного вторжения ВСУ "отправили в ад" уже 105 250 оккупантов.

Российские оккупанты похвастались подбитой военной техникой, вот только техника была их.

Один из военных РФ решил продемонстрировать "подвиги" своей группировки за день, показав подбитый танк.

"С вами веселые ребята из окопа. Это мы сегодня утром за*башили танк, на*уй. Было плохое настроение", - сказал он на камеру, тыча пальцем дальше окопа.

Другой "герой" добавил веселым тоном: "Да, танк оказался нашим".

Потери России в войне с Украиной - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ "отправили в ад" уже 105 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Наибольший "урожай" украинские бойцы собрали на Лиманском и Бахмутском направлениях.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, до февраля 2023 года ресурс частичной мобилизации РФ себя полностью исчерпает.

Кроме того, в результате удара украинских войск по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов.

По состоянию на 29 декабря больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими. Также отмечается, что в районе города Донецк было ранено и уничтожено до 10 вооруженных оккупантов.

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