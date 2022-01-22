Догнать её удалось только на дороге, куда она вылетела по пешеходному переходу.

В российском Томске от мужчины "сбежала" акриловая ванна, которая на своем пути чуть не сбила несколько детей

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", видео инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина бежит за ванной, которая катится по скользкой дороге с небольшого склона. В один момент хозяин практически поймал ее, но споткнулся и еще сильнее подтолкнул, да так, что ванна набрала скорость и едва не сбила детей, стоявших на тротуаре: им пришлось отскочить в сугроб.

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В конечном итоге остановил акриловую "беглянку" сугроб на дороге, куда она вылетела по пешеходному переходу. Владелец аккуратно покатил ее назад.

Пользователей в соцсетях позабавило произошедшее: "Зимние Олимпийские Томские игры считаю открытыми!", "Прямо как в Мойдодыре от мужика все убежало!", "И смешно, и страшно" - комментировали россияне.

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