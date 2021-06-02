В Бельгии юристы нашли в базе данных законов и королевских указов рецепт запеканки со спаржей.
Об этом пишет BBC.
Судя по всему, текст был случайно скопирован и вставлен в законодательство о ценах на лекарства и медицинские принадлежности. Позже его удалили.
Ошибку обнаружили после обновления французской версии текста бельгийского журнала Moniteur Belge, где публикуются законы, указы и другие официальные примечания.
Читайте такжеВ центре Киева прохожего атаковали вороны (видео)Наряду с медицинскими законами о ценах был опубликован рецепт блюда из спаржи.
«Я встречал людей, которые утверждали, что Moniteur Belge бесполезен. Там вы найдете все: законы, решения, рецепты приготовления, что угодно», - написал адвокат Морган Г. Моллер, разместивший фотографию ошибки в Twitter.
Ik heb het gehad met mensen die zeggen dat het Belgisch Staatsblad nutteloos is. Je vindt er alles : wetten, besluiten, recepten om te koken, noem maar op.— Morgan G. Moller (@morganmoller) May 28, 2021
Eerlijk : in mijn juridische carriere deze hilariteit nog niet vaak tegengekomen. 😁 pic.twitter.com/VKR9rJOg6Z
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