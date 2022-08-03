На Одесщине енот-смельчак хотел пролезть на базу отдыха. Однако он "не рассчитал" свои габариты и застрял в заборе. Освобождать животное пришлось спасателям.
Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС в Одесской области Facebook.
"Отчаянная енотовидная собака пыталась незаметно попасть в базы отдыха "Пристань" в городе Беляевка (собственно, ее цель никто так и не понял ), но не рассчитала своих "габаритов" и гибкость деревянного забора, поэтому без помощи спасателей никак не обошлось", - говорится в сообщении.
Спасатели быстро прибыли к реке Урудорова. Там они на лодке добрались к месту, где застрял енот, и вызволили его из ловушки. Отмечается, что пушистое создание живое, однако сейчас оно "отходит" от шокового состояния.
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