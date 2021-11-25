Одесситы теперь могут похвастаться необычным арт-объектом.

В Городском саду Одессы установили необычную скульптуру "Пандемия домашнего насилия".

Она выполнена в виде шара, утыканного иголками наподобие коронавирусной частицы. С одной стороны ее украшает вылепленное из сусального золота объемное изображение женского полового органа. Об этом сообщает издание Vgorode.

Одесская художница Ева Ятт создала скульптуру из цемента, а произведение искусства подвесили посреди ротонды.

По словам автора, скульптура символизирует одновременно нашу планету, COVID и женское начало. Произведение художницы призывает защитить женщин от домашнего насилия во время пандемии COVID-19.

Скульптура стала частью акции "16 дней активных действий против гендерного насилия".

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Одесситы восприняли произведение искусства неоднозначно: некоторым работа понравилась, а другие же посчитали ее слишком вульгарной.

Как сообщал УНИАН, бразильская художница Джулиана Нотари представила свою новую художественную инсталляцию под названием "Дива" в художественном парке в штате Пернамбуку — это 33-метровая скульптура в форме вагины.

Автор: Виолетта Орлова