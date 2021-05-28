Мужчина занимался йогой, пока его разыскивала полиция.

В Новой Зеландии преступник нанял вертолет, чтобы долететь до полицейского участка и сдаться. Он сказал, что хотел выглядеть стильно.

Об этом пишет BBC.

Джеймс Брайант в течение пяти недель скрывался в небольшом городке в Северном Отаго, где «много занимался йогой».

Адвокат Артур Тейлор, который выступил посредником в мирном аресте, угощал Брайанта шампанским и устрицами по дороге в участок. По словам мужчины, это была его первая приличная еда за последнее время.

Читайте такжеВ Индии арестовали блогера, пытавшегося отправить пса "в полет" на шариках (видео)Брайанту предъявлены обвинения в нападении с применением оружия, нанесении ранений с намерением причинить вред и неявку в суд.

Полиция предупредила общественность, что он считается опасным и к нему нельзя приближаться.

Задержание прошло спокойно и без происшествий.

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Автор: Людмила Жерновская