Сейчас он находится под стражей.

В Сассексе разыскиваемый мужчина сдался полиции, чтобы отдохнуть от людей, с которыми живет.

Читайте такжеУ скованных цепью влюбленных из Харькова опухли руки (фото, видео)Об этом сообщил инспектор Даррен Тейлор Twitter.

Мужчина сдался офицерам днем, пытаясь получить "немного тишины и покоя".

Сейчас он находится под стражей. В тюрьме у него будет возможность побыть в одиночестве, добавил Тейлор.

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Автор: Людмила Жерновская