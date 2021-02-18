Мужчина хотел побыть в одиночестве / фото: ua.depositphotos.com
В Сассексе разыскиваемый мужчина сдался полиции, чтобы отдохнуть от людей, с которыми живет.
Читайте такжеУ скованных цепью влюбленных из Харькова опухли руки (фото, видео)Об этом сообщил инспектор Даррен Тейлор Twitter.
Мужчина сдался офицерам днем, пытаясь получить "немного тишины и покоя".
Сейчас он находится под стражей. В тюрьме у него будет возможность побыть в одиночестве, добавил Тейлор.
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