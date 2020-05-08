В немецкой федеральной земле Гессен раздают пиво из-за кризиса сбыта

Местные жители поприветствовали такую инициативу и выстроились в очереди возле пивоварни.

В немецкой федеральной земле Гессен, в коммуне Виллинген, пивоваренный завод Willinger Brauhaus начал бесплатно раздавать пиво из-за невозможности его продать в связи с карантином.

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Как сообщает Reuters, владелец предприятия Франц Маст сказал, что ему нужно как можно скорее опорожнить резервуары, чтобы снова наполнить их свежим пивом и быть готовым к открытию баров. "Мы также хотим поблагодарить людей, и мы надеемся, что после нашего открытия они окажут нам такую ​​же поддержку, когда придут сюда, порекомендуют нас", - отметил Маст.

Местные жители поприветствовали такую инициативу и выстроились в очереди возле пивоварни. "Надеюсь, это поможет пивоварне, поэтому мы здесь. Таким образом, сегодня мы можем посидеть в саду под солнцем и выпить хорошего пива Willinger", - сказала клиентка Натали Юлиус.

Многие несли домой ящики и полные ведра пива.

В целом за день завод выдал местным жителям около 2 тыс. 600 литров напитка.

Между тем, пивная ассоциация Deutsche Brauer Bund предупредила, что пивовары переживают падение продаж из-за спада экспорта, особенно в Китай и Италию. Кроме того, на сбыте также отрицательно сказалось закрытие ресторанов и баров в связи с карантином.

Как сообщал УНИАН, Октоберфест в Баварии, крупнейший в мире пивной фестиваль, в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса.