В Танзании папайя, козел и перепелка "сдали" положительные тесты на коронавирус (видео)
11:15, 08 мая 2020Курьёзы
438 0
Из-за скандала уже уволили начальника лаборатории.
Иллюстрация / REUTERS
Президент Танзании китайскими тестами проверил на коронавирус папайю, козла и перепелку - все оказались инфицированными.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Перу полицейские исполнили танец-мем с гробом, призывая не нарушать карантин (видео)
Китайские тесты на коронавирус надежные и никто на них раньше не жаловался - уверяют африканские эпидемиологи. Так медики отреагировали на скандал в Танзании. Тамошний президент говорит: проверил в лаборатории папайю, козла и перепела. Все они оказались инфицированными. Из-за скандала уже уволили начальника лаборатории.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter