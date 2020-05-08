В Танзании папайя, козел и перепелка "сдали" положительные тесты на коронавирус (видео)

Из-за скандала уже уволили начальника лаборатории.

Президент Танзании китайскими тестами проверил на коронавирус папайю, козла и перепелку - все оказались инфицированными.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Китайские тесты на коронавирус надежные и никто на них раньше не жаловался - уверяют африканские эпидемиологи. Так медики отреагировали на скандал в Танзании. Тамошний президент говорит: проверил в лаборатории папайю, козла и перепела. Все они оказались инфицированными. Из-за скандала уже уволили начальника лаборатории.