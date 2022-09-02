Полиция Лихтенштейна сообщила, что пострадавших или разрушений нет, и назвала магнитуду землетрясения 3,9.

В Лихтенштейне произошли два землетрясения в тот момент, когда законодатели княжества обсуждали преимущества и недостатки обязательного страхования от землетрясений.

Как пишет Associated Press, депутат Беттина Петцольд-Мэр только успела предупредить, что вероятность того, что все граждане Лихтенштейна могут пострадать от землетрясения, является высокой, и сразу после этого произошел первый небольшой толчок.

Петцольд-Мэр рассмеялась и продолжала говорить, пока не произошло второе землетрясение, заметно встряхнув комнату.

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"Это уже серьезно, никогда не знаешь, будут ли повторные подземные толчки", — сказал докладчик Альберт Фрик, объявив 15-минутный перерыв.

Записи Немецкого научно-исследовательского центра геонаук показали, что в Лихтенштейне произошло землетрясение магнитудой 4.

Полиция Лихтенштейна сообщила, что пострадавших или разрушений нет, и назвала магнитуду землетрясения 3,9.

Лихтенштейн имеет население чуть менее 39 тыс. человек и площадь 160 кв км.

Как сообщал УНИАН, 31 августа, около 12:42 в Тернопольской области зафиксировали землетрясение.

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