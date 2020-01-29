Житель Каймановых островов отчаянно спасал алкоголь во время мощного землетрясения (видео)

Вместо того, чтобы спасать себя, мужчина попытался удержать стеллажи с бутылками в местном супермаркете.

Во время подземных толчков покупатель одного из супермаркетов на Каймановых островах, рискуя собственной безопасностью, пытался уберечь полки с алкоголем.

Как говорится в сюжете ТСН, когда магазин начало трясти, человек, вопреки инстинкту самосохранения, вместо того, чтобы спасать себя, попытался удержать стеллажи с бутылками.

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Попытка была отчаянной, но потерпела неудачу. Ее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мощное землетрясение магнитудой почти 8 баллов всколыхнуло бассейн Карибского моря. Толчки ощущались от Ямайки до Майами. При этом ни пострадавших, ни серьезных разрушений в регионе нет.

Сразу после толчков сейсмологи предупредили об угрозе цунами, она не оправдалась. Но вероятность повторного землетрясения до сих пор высокая.

Как сообщал УНИАН, в Карибском море вечером 28 января произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр находился между Ямайкой и Кубой.