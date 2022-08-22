Около 27 сотрудников государственного издательства получили выговор или были уволены за иллюстрации.

Китай наказал более двух десятков чиновников системы образования за серию рисунков в учебниках по математике, которые, как показало расследование, изображали детей страны "уродливыми".

Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство образования заявило, что около 27 сотрудников государственного издательства получили выговор или были уволены за иллюстрации, которые "не соответствовали основным требованиям нравственного воспитания".

"Общий стиль иллюстраций не соответствует эстетическим вкусам публики. Некоторые проиллюстрированные персонажи уродливы, демонстрируют плохой дух и стиль и не отражают положительный образ детей нашей страны", - заявили в министерстве.

Сообщается, что в мае книги для начальной школы People's Education Press вызвали бурю негодования в китайских социальных сетях по поводу рисунков учеников с маленькими глазами, которые некоторые назвали расистскими, явного изображения мужских гениталий на штанах мальчиков и детей в одежде со звездами и полосками, что было замечено как проамериканская одежда.

В мае крупнейший в стране издатель учебников принес публичные извинения в своем официальном аккаунте WeChat после того, как ему было приказано изменить дизайн своих материалов на семестр, начинающийся в сентябре.

В понедельник министерство образования заявило, что издатель не понял цели учебных текстов. Он пообещал усилить лидерство Коммунистической партии над учебными материалами, чтобы они "всегда придерживались правильного политического направления и ценностной ориентации".

Как сообщал УНИАН, китайские власти запретили местным телеканалам показывать мужчин с женственной внешностью.