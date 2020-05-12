В Кении становится популярной похожая на коронавирус прическа (видео)
10:43, 12 мая 2020Курьёзы
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Стоимость такой прически - лишь 13 гривень.
Прическа особая популярна среди подростков / скриншот видео ТСН
Прическа, похожая на коронавирус, приобретает популярность в Кении.
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Короткие косички, торчащие в разные стороны, особенно нравятся тамошним детям и подросткам, говорится в сюжете ТСН. Стоимость такой прически лишь 13 гривень, если перевести на наши деньги. А это – минимум в шесть раз дешевле других профессионально заплетенных кос.
Для многих семей в Кении такая разница важна, ведь из-за карантина в стране растет безработица.
Прическа, похожая на коронавирус, приобретает популярность в Кении
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