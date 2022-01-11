Владельцы пса потратили на праздник почти 9,5 тысячи долларов.

Братья из индийского города Кришнанагар устроили роскошный праздник в день рождения их собаки. Полиция ворвалась в разгар вечеринки и арестовала братьев.

Об этом сообщает Times of India.

Владельцы собаки по кличке Эбби потратили на вечеринку 700 тысяч рупий, а это почти 9,5 тысячи долларов. 24-летний Чираг Патель и 19-летний Урвиш Патель наняли организатора мероприятий и певца, пригласили гостей, а также заказали огромный торт.

Видео с роскошной вечеринки стали расходиться в соцсетях и о празднике узнали правоохранители. Полиция ворвалась в разгар вечеринки и арестовала хозяев животного и 35-летнего Дивьеша Мехарийю за нарушение карантинных ограничений, которые ввели из-за COVID-19.

Читайте такжеАрмия Норвегии страдает от нехватки нижнего белья из-за ковида"Место проведения вечеринки было украшено цветами, воздушными шарами, фотографиями и изображениями их питомца. Там была огромная сцена для оркестра и певцов. Семья разрезала праздничный торт, а гости танцевали с большим воодушевлением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцев собаки наказали за отсутствие масок, нарушением норм соблюдения социальной дистанции и организации мероприятия без специального разрешения.

Как ранее сообщал УНИАН, житель Индии случайно нашел брошенную новорожденную девочку. Младенец находился в месте ночлега бездомных собак.

Вас также могут заинтересовать новости: