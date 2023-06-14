Женщине после инсульта ошибочно констатировали смерть. Во время ночного прощания родственников она проснулась и начала стучать по стенам гроба.

В Эквадоре произошел ужас на яву - женщине ошибочно констатировали смерть и едва не похоронили заживо после тяжелого инсульта.

Речь идет о бывшей 76-летней медсестре Белле Монтойя, которая начала дышать во время поминальной ночи и стучать о стены гроба, пытаясь сообщить, что жива. Подробности о случае, который произошел 9 июня в городе Бабаойо, пишет издание Sky News.

По данным СМИ, женщина не подавала признаков жизни после тяжелого инсульта, поэтому врачи констатировали ее смерть. После этого якобы погибшую отвезли в агентство ритуальных услуг и поместили в гроб. Родственники на прощание с "умершей" решили провести ночь у ее гроба, согласно христианскому обряду и, к счастью, услышали, что Белла пытается выбраться.

По словам сына женщины Гилберто Барбера, момент, когда из гроба начали доноситься звуки, был очень жутким: "Нас там было около 20... Примерно через пять часов из гроба начала доноситься звуки", - рассказал он.

"Моя мама была завернута в простыню и стучала по гробу, а когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышала", - отметил Гилберто.

После этого женщину экстренно госпитализировали в больницу. Она находится в реанимации. Всего Белла преждевременно провела в гробу 4-5 часов.

Сообщается, что следователи уже ведут расследование в отношении больницы в связи с такой страшной ошибкой.

Американка попала в курьез из-за слишком "горячего" фото

Напомним, что в США произошел смешной инцидент с американской блогершей Алишей Мари. Девушка едва не опоздала на свой рейс из-за трудностей с паспортным контролем.

В аэропорт американка прибыла фактически без макияжа, в своем естественном виде, однако в документах - у девушки совсем другой образ, поэтому правоохранители не поверили, что это тот же человек.

Девушка записала соответствующую историю на видео и призвала не делать слишком "горячие" фото на паспорт, ведь можно попасть в подобную передрягу.

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