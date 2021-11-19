Правоохранитель подошел к мужчине, когда тот ел пирожок, и стал говорить, что нельзя быть без надетой маски в общественном месте.

В Чернигове патрульный требовал от мужчины, который ел пирожок в помещении вокзала, надеть маску.

Как сообщает корреспондент УНИАН, случай, судя по обнародованному видео, произошел в зале ожидания железнодорожного вокзала областного центра.

К мужчине, который ел пирожок, подошел патрульный и начал требовать, чтобы тот надел маску, поскольку находится в общественном месте.

Читайте такжеПосетитель кафе помочился на кассу в ответ на просьбу надеть маску (видео)Мужчина сначала попросил полицейского представиться, а затем сделал замечание, что тот не является уполномоченным лицом. Патрульный пояснил, что посетитель совершает административное правонарушение - находится в общественном месте без надетых средств индивидуальной защиты - маски или респиратора.

Мужчина ответил, что поскольку его не ознакомили с текстами законодательных актов, то и показывать свои документы он не будет. По словам участника разговора, он работает юристом.

"Я не могу есть в надетой маске. Какой закон это запрещает?", - сказал он полицейскому.

Разговор завершился тем, что полицейский ограничился предупреждением и ушел.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева водитель решил бесплатно припарковаться с помощью медицинских масок.

А в одном из столичных магазинов заметили потешную посетительницу, которая надела маску на песика в коляске.

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Автор: Ирина Синельник