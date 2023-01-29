Капсула излучает "изрядное количество радиации", равное естественному облучению, которому человек подвергается в течение года.

В Австралии, где на днях нашли самую большую жабу, при транспортировке с места добычи полезных ископаемых была утеряна радиоактивная капсула. Ее ищут власти.

Как сообщает Welt, размер капсулы – всего шесть на восемь миллиметров. Она может находиться где-то на участке между шахтой к северу от шахтерского городка Ньюман и Малагой, пригородом мегаполиса Перт.

Главный санитарный врач региона Эндрю Робертсон выпустил срочное предупреждение о вреде для здоровья. Отмечается, что любой, кто обнаружит что-то похожее на крошечную капсулу, должен держаться от нее на расстоянии не менее пяти метров.

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По словам Робертсона, капсула излучает "изрядное количество радиации". В радиусе одного метра можно получить облучение, равное примерно десяти рентгеновским лучам в течение одного часа. Такому количеству естественного излучения человек подвергается в течение целого года.

К поискам утерянной капсулы привлекали пожарную команду, полицию Западной Австралии, министерство здравоохранения и экспертов. Автомобилистов, которые путешествуют по Великому северному шоссе, попросили проверить свои шины. Радиоактивная капсула могла застрять в них.

Что происходит в Австралии

В Австралии коал отнесли к видам, находящимся под угрозой исчезновения, поскольку их численность резко упала из-за изменения климата, вырубки лесов и болезни.

Кроме того, в Западной Австралии хотят запретить домашним котам свободно гулять по улицам. В городе Фримантл владельцам животных предлагают выгуливать их на поводке, или строить для них вольеры.

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