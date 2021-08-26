Блогер предложил зрителям в течение одной минуты непрерывно смотреть на белую точку в красном круге, расположенном на синем фоне.

В сети показали удивительную оптическую иллюзию, при помощи которой можно увидеть "несуществующий самый красивый цвет".

Ее показал TikTok-блогер под ником beatonthebeeb.

Блогер предложил зрителям в течение одной минуты непрерывно смотреть на белую точку в красном круге, расположенном на синем фоне.

"Скоро вы увидите оттенок синего, который до этого никогда не видели в жизни… Продолжайте концентрировать внимание на этой точке. Не отводите взгляд, иначе эта оптическая иллюзия не сработает", - объяснил он своим подписчикам.

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Через минуту красный круг начинает уменьшаться и на его месте можно увидеть яркое голубое свечение. На самом деле его там нет, так как это оптическая иллюзия.

Визуальный трюк очень впечатлил пользователей сети. Те, кто последовал инструкции блогера и увидел голубой круг, назвали этот оттенок самым красивым из всех, которые они когда-либо видели.

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Автор: Григорий Бондарь