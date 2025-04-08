Бизнесмен советует рассматривать кризисные моменты на рынке, как "чрезвычайные возможности" для инвестирования в акции.

Фондовые рынки обвалились после заявления Дональда Трампа о 10% пошлинах для всех торговых партнеров США и повышения сборов для стран с торговым дефицитом. Инвестор, миллиардер Уоррен Баффет дал мудрый совет на фоне обвала рынка, пишет CNBC.

Инвесторы опасаются торговой войны и инфляции, которые могут привести к рецессии. В таком случае возможна массовая распродажа активов. Как писал Уоррен Баффетт в 2017 году:

"Просто невозможно сказать, насколько акции могут упасть за короткий период. Если вы можете сохранить свою голову, когда все вокруг вас теряют их... Если вы можете ждать и не уставать от ожидания... Если вы можете думать - и не делать мысли своей целью... Если вы можете доверять себе, когда все люди сомневаются в вас... Земля ваша, как и все, что на ней.

Баффетт напомнил, что глубокие падения - не исключение. Во время кризиса 2007-2009 годов индекс S&P 500 снизился более чем на 50%. Но коррекции - обычное дело: с 1980 года индекс падал на 10% или более 21 раз, в среднем - на 14% в год (Baird Private Wealth Management).

Видео дня

Инвесторы часто не знают, станет ли ситуация хуже. Баффетт писал:

"Никто не может сказать вам, когда это произойдет. Свет может в любой момент переходить от зеленого к красному, не останавливаясь на желтом".

Несмотря на падение, он советует не паниковать, а инвестировать дальше. Баффетт пишет, что он рассматривает спады как "чрезвычайные возможности". Во время падения цен инвесторы покупают активы со скидкой. Если придерживаться диверсификации, это шанс получить выгодные позиции.

"Большие возможности появляются редко. Когда идет золотой дождь, тянитесь к ведру", - говорит миллиардер.

Вас также могут заинтересовать новости: