Пользователи сети пошутили, что вещи отдали, потому что работник УЗ просто не знал о деньгах.

Пассажир забыл в вагоне поезда чемодан с 19 тысячами долларов.

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Об этом в Facebook сообщил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Шевченко.

Чемодан успели вернуть владельцу.

"И чтобы уже точно закрыть вопрос заботы о наших пассажирах: буквально вчера проводник поезда Рахов-Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тысячами долларов, а это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая", – написал Шевченко.

При этом пользователи сети пошутили, что вещи отдали, потому что работник УЗ просто не знал о деньгах. Другие же вспомнили об ограблении в поездах.

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Автор: УНИАН