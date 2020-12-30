Пассажир забыл в вагоне поезда чемодан с 19 тысячами долларов.
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Об этом в Facebook сообщил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Шевченко.
Чемодан успели вернуть владельцу.
"И чтобы уже точно закрыть вопрос заботы о наших пассажирах: буквально вчера проводник поезда Рахов-Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тысячами долларов, а это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая", – написал Шевченко.
При этом пользователи сети пошутили, что вещи отдали, потому что работник УЗ просто не знал о деньгах. Другие же вспомнили об ограблении в поездах.
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