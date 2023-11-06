Тему самосознания животных ученые исследуют уже более полувека.

Хотя люди - единственный вид на планете, который активно пользуется зеркалами для созерцания себя же, на самом деле мы не единственные, кто узнает собственное отражение. Ученые уже более полувека исследуют эту тему и имеют определенные достижения в ней, пишет научно-популярное издание Live Science.

Еще в 1970 году были опубликованы результаты первого такого исследования, проведенного на шимпанзе. Обезьяны внимательно рассматривали в зеркале красные пятна на своих мордах, которые им тайком под наркозом нарисовали ученые. В исследовании 1973 года орангутаны тоже узнали себя в отражении.

В исследовании 1994 года шимпанзе-бонобо наблюдали за участками своего тела, которые иначе не смогли бы увидеть без зеркала. Результаты для горилл были менее убедительными. Что касается остальных обезьян (не человекообразных), то они воспринимают отражение в зеркале как другую обезьяну.

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Единственным другим наземным млекопитающим, убедительно прошедшим тест, был азиатский слон из зоопарка Бронкса (район Нью-Йорка). Исследования дельфинов показывают, что они также могут различать свои собственные отражения. Исследование 1995 года с использованием видео, а не зеркал, и исследование 2001 года с использованием зеркал показали, что дельфины используют свои изображения, чтобы исследовать следы, оставленные на их теле учеными.

В 2008 году исследователи, изучавшие евразийских сорок, нашли первые доказательства того, что не млекопитающие способны к зеркальному самораспознаванию. Голуби также прошли испытания - но только после сурового периода подготовки. А в 2022 году дикие пингвины Адели также демонстрировали признаки зеркального самосознания, хотя они не реагировали на цветные нагрудники, надетые им на шею вместо меток на теле.

Опыты на низших животных были крайне противоречивыми. Исследование 2015 года показало, что муравьи могут иметь некоторое самосознание, потому что они пытались удалить синюю краску со своих голов, глядя на свое отражение.

Два исследования показали, что рыбы могут узнавать себя. Один из них, датированный 2016 годом, обнаружил, что манты (разновидность скатов), кажется, рассматривают себя и пускают пузыри, когда им показывают зеркало. Однако оценочное тестирование не проводилось. Эксперимент 2019 года с губанами-чистильщиками показал, что они пытались удалить следы краски с нижней стороны после того, как увидели их в зеркале.

Тот факт, что эти предположительно примитивные организмы прошли зеркальный тест, в то время как некоторые из самых умных животных, включая африканских серых попугаев, не выдержали его, поставил под сомнение его полезность. Неясно, демонстрируют ли эти исследования истинное осознание себя в человеческом смысле или они просто указывают на сложное осознание тела.

"Зеркальный тест может проиндексировать один аспект самосознания. Есть тенденция смотреть на самосознание как на все или ничего. Вероятно, это ошибка. Вероятно, это скорее градация", — говорит когнитивный психолог из Кардиффского университета (Великобритания) Эллен О'Донохью.

Другие интересные факты о животных

Как писал УНИАН, ученые обнаружили, что обычные домашние собаки по-разному реагируют на обращение к ним мужчин и женщин. В какой-то степени собаки оказались сексистами: они реагируют активнее, когда к ним обращаются именно женщины, а не мужчины.

Также мы рассказывали, что ученые проанализировали, какие звуки используют коты для общения между собой и с людьми. Исследование показало, что в арсенале пушистиков есть немало различных "инструментов".

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