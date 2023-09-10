Психологический тест на тип личности можно пройти, просто посмотрев на свою форму лица.

Ученые-физиогномисты считают, что даже по форме лица можно узнать многое о человеке. Овал физиономии показывает, какие у вас есть положительные и отрицательные качества, а также указывает на особенности характера. УНИАН предлагает и вам узнать свой темперамент личности - тест уже готов.

Какой у вас тип личности - тест точный, как часы

Посмотрите на картинку, а потом внимательно - в зеркало или на свое фото, чтобы точно вычислить форму лица. Затем прочитайте расшифровку каждого варианта - так вы сможете быстро и результативно пройти тест на главное качество личности, а также на все положительные и отрицательные черты характера.

Овальное лицо

Люди с таким строением физиономии амбициозные, практичные и успешные. Терпеть не могут несправедливость и нарушение правил, за что часто подвергаются критике. Живут по определенным принципам и убеждениям, не обращают внимания на мелочи. Не привязываются к общественным нормам, могут доказать свою точку зрения, подкрепляя ее фактами. Независимость - их сильная сторона, как и неумение находиться в рутине. Они находятся между экстравертами и интровертами, обожают природу, эстетику и творчество. Люди чувствуют себя комфортно в обществе таких персон, потому что они прекрасны во всех своих проявлениях.

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Квадратное лицо

Личности с таким типом лица обладают аналитическими способностями, склонностью к авантюризму и упрямством. Их среди других выделяет навык сообразительности и предприимчивости. Они могут управлять ситуацией и людьми, чтобы добиться желаемой цели. Как правило, не ждут, пока придется решать проблему - действуют на опережение. Спокойные люди, у которых все и всегда под контролем, именно поэтому они не теряют самообладание даже в критических ситуациях. Такого человека можно назвать лидером - ему нравится работать над крупными проектами или в больших организациях.

Лицо в форме сердца

Обладатели такого лица - очень творческие, понимающие и сострадательные люди. У них богатое воображение, отличное восприятие мира и хорошая память. Благодаря сильной интуиции и предпринимательской жилке они могут добиться в жизни всего, чего захотят. У таких людей также высокий уровень эмоционального интеллекта, поэтому они никогда не станут проблемой для окружающих. Кроме того, они весьма целеустремленные - не остановятся ни перед чем ради своей мечты. Есть определенная тяга к решению сложных задач - в этом кроется развитие личности.

Круглое лицо

Люди с физиономией круглой формы считаются тихими, покладистыми и приятными. Они общительны и заботливы, щедры и отзывчивы. Испытывают радость, когда помогают другим - в этом видят свое предназначение. Иногда в этом порыве забывают о собственных потребностях и буквально жертвуют собой из-за чужих желаний.

Нередки ситуации, когда люди с круглым лицом чувствуют себя недооцененными и брошенными, потому что взамен не получают той доли заботы, которую отдают сами. Это не становится причиной отказов в будущем - они переживают опыт и продолжают помогать нуждающимся.

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