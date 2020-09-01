Инцидент засняли очевидцы.

В воскресенье, 30 августа, в американском национальном парке Глейшер (штат Монтана) вблизи озера Хидден группа туристов наткнулась на медведя гризли и сбежала от него.

Читайте такжеВ Китае медведь-воришка попал на камеру (фото, видео)Произошедшее засняли очевидцы. Запись опубликовали на странице NBC Montana в Facebook.

«Мы сверху начали кричать, что там медведь идет по той же тропе», - рассказал автор видео Дуле Кривдич, который посоветовал туристам шуметь.

В этот момент медведь побежал. На записи слышно, как Кривдич говорит: «О, черт». Тем временем его жена закричала: «Уходите с тропинки!».

«Как раз в этот момент медведь сделал вид, что собирается напасть на них, и люди побежали, как в последний раз», – отметил Кривдич.

После этого на фоне записи слышны крики обеих групп и смех. Туристам повезло, что медведь не проявил никакого интереса к преследованию туристов.

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Автор: Катерина Шварц