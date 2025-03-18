Хоть этот тест не требует от себя проявления каких-то профессиональных качеств, он многое может сказать о человеке.

Собеседование на работу – довольно нервный процесс. Его иногда даже называют настоящей шахматной партией, где обе стороны должны показать свой профессионализм и не совершить ошибку. Но иногда бывает так, что кандидаты получают отказ, даже не понимая, где они допустили оплошность.

Однако один руководитель раскрыл необычный метод оценки потенциальных сотрудников, который никак не связан с вопросами о планах на пять или десять лет, пишет HerFamily. Всё дело в кофе.

Управляющий директор Xero Australia Трент Иннес использует "тест горячего напитка", чтобы определить, кого принять в команду, а кого занести в чёрный список. В подкасте The Ventures Трент рассказал, что всегда начинает собеседование с того, что ведёт кандидата на кухню за напитком.

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"Затем мы возвращаемся, проводим интервью, и одна из вещей, на которую я всегда обращаю внимание в конце, — возвращает ли кандидат свою пустую чашку на кухню", – объясняет он.

"Навыки можно развить, знания и опыт можно получить, но всё сводится к отношению к делу. А отношение, о котором мы часто говорим, – это концепция "помой свою чашку""

По словам Трента, всё дело в культуре компании. Это просто способ убедиться, что человек впишется, в частности, в культуру Xero и возьмёт на себя все обязанности, которые ему предстоит выполнять.

Другие интересные трюки на собеседовании

Ранее УНИАН сообщал, как пройти хитрую проверку на собеседовании со стаканом воды. Менеджеры по подбору персонала и руководители компаний для определения пригодности кандидата любят использовать "секретные" психологические тесты, и вы часто даже не будете знать, что вас проверяют.

Кроме того, руководительница рассказала о хитром трюке с анекдотом на собеседовании. Женщина, которая работает в сфере связей с общественностью (PR), приглашает кандидатов на повторное собеседование только после того, как они проходят ее тест "расскажи мне анекдот".

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