Стандартные правила арифметики здесь не будут работать.

Головоломки – это не только задания на поиск скрытого предмета или числа. Некоторые из них гораздо сложнее – они проверяют ваши математические способности и умение распознавать закономерности.

УНИАН подготовил для вас именно такую задачку. Вам нужно будет установить закономерность, чтобы дать ответ на простой вопрос. Но будьте внимательны: простая математика здесь не будет работать.

Вам придется прибегнуть к немного нестандартному мышлению. На первый взгляд, изображение ниже демонстрирует несколько простых примеров, которые дети решают в начальной школе. Но если присмотреться к ответам на первые несколько из них, вы заметите, что что-то не так.

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Вам нужно подумать и попробовать дать ответ на последнее задание. Помните, ключ заключается в том, что правильным ответом будет математически неправильный.

Ответ:

Как вы могли заметить, в ответах на верхние задания первая цифра числа – это сумма последних цифр чисел, которые складывают. А вторая – сумма первых цифр. Итак, в задании 15+16 надо думать так: 5+6 = 11, 1+1=2. Поскольку 11 больше 10, переносим единичку и получаем ответ – 13.

Другие интересные головоломки

У нас есть много интересных оптических иллюзий, которые могут вам понравиться. Попробуйте отыскать двух особых поросят на картинке. Сделать это надо за очень короткий промежуток времени.

Если же вам больше нравятся головоломки с числами, мы имеем для вас кое-что интересное. Надо найти число 755 среди десятков других за 7 секунд.

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