Вы готовы к новому вызову?

Решение различных головоломок и иллюзий положительно влияет на когнитивные способности человека: улучшает память, концентрацию и логическое мышление.

Такие задачи также способствуют развитию креативности, способности находить нестандартные решения и повышает устойчивость к стрессу. УНИАН подготовил для вас новую захватывающую оптическую иллюзию, которая заставит вас усомниться в том, что вы видите.

Ниже вы увидите изображение с милыми поросятами, которые надели праздничные колпаки. Среди них спрятались два особых поросенка, и вам надо их отыскать.

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Чтобы усложнить задачу, мы установили ограничение по времени. На поиск ответа у вас будет всего 7 секунд. Вы принимаете этот вызов?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы найти особых поросят.

Ваши 7 секунд истекли. Вы нашли особых поросят? Если да, у вас действительно острое зрение и незаурядная внимательность к деталям. Признайтесь, это далеко не первая оптическая иллюзия, которую вы решаете?

Ответ:

Другие интересные задания от УНИАН

Визуальные головоломки – это не только весело, но и полезно для мозга. Почему бы вам не попробовать отыскать ошибку на картинке? Найти ее надо за 7 секунд.

Если же вам больше нравятся головоломки с числами, у нас есть для вас кое-что интересное. Надо найти число 755 среди десятков других за 7 секунд. Попробуете?

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