С помощью этого теста вы сможете узнать о себе больше.

Некоторые люди разбираются в себе постоянно, открывая новые грани личности и черты характера. В таких вопросах помогает бесплатный, но эффективный психологический тест по картинкам - подсознательный выбор раскроет теневые стороны личности.

Психологический тест на душевное состояние - выберите собаку

Данный тест на психику по картинкам подскажет, какой вы человек, в чем ваши положительные и отрицательные стороны, а также на что вам нужно обратить внимание в своем характере. Все, что требуется - выбрать собаку, которая нравится больше остальных, и прочитать расшифровку.

Собака №1

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Вы отличаетесь от других людей высоким уровнем порядочности и ответственности. Окружающие знают, что вы очень целеустремленный человек, а также честный и даже прямолинейный собеседник. Самая большая ваша добродетель - преданность людям и делу, вы всегда достигаете поставленных целей. С родными вы абсолютно всегда ласковы и нежны, умеете любить и заботиться. Если знакомитесь с кем-то, то оставляете после себя только положительные впечатления.

Собака №2

Вы очень чувствительный человек, на ваше отношение к ситуациям влияют эмоции. Вас можно назвать зависимым от собственного настроения - иногда вы способны свернуть горы, а в некоторые дни просто разрушить все. Когда дела идут хорошо, вы радуетесь и наполняетесь энергией, но если результаты ваших действий не соответствуют ожиданиям, можете начать нервничать. Вам очень трудно контролировать свои эмоции, вы это знаете, и понимаете, что такое качество - ваша "ахиллесова пята".

Собака №3

Вы очень преданный человек, причем, фанатично - ваше слово, данное однажды, не имеет срока годности. Вы хорошо контролируете себя, не позволяете эмоциями управлять разумом. У вас обостренное чувство справедливости, и ради общего блага вы готовы вершить суд своими руками. В жизни руководствуетесь здравым смыслом, именно поэтому можете решать сложные ситуации качественно и быстро. Вам доверяют другие люди, посвящая вас в свои дела, и могут идти за вами, как за лидером.

Собака №4

Вы инициативный и решительный человек, привыкший "брать быка за рога". Вам нравятся приключения, новый опыт, знакомства и впечатления. Вы очень смелый, не боитесь трудностей и неизвестности. Вы действуете, а не сомневаетесь, живете без сожалений и долгих размышлений о прошлом. Считаете, что ошибки совершают все, и не стоит зацикливаться. Несмотря на такую легкость характера, вам иногда бывает трудно начинать что-то новое, в корне менять жизнь - вы склонны выбирать то, с чем уже знакомы. То есть, смело и уверенно ощущаете себя только в привычной зоне комфорта.

Собака №5

Вы творческий и элегантный человек. Вы, вероятно, отличаетесь от большинства людей своей неординарной внешностью. Вы очень красивы, вас легко запомнить и узнать. Ваши прелести не только внешние, но и внутренние - вы можете быстро обучаться, познавать новое, открывать для себя интересные проекты и людей. Вы цените эстетику и практичность в балансе, стараетесь окружать себя людьми с высоким уровнем интеллекта, так как сами к ним относитесь.

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