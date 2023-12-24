Эфирные масла цитрусовых повлияют не только на аромат, но и на вкус напитка.

Любители кофе часто ограничиваются молоком или сливками, но есть и более интересные варианты, что можно добавить к утреннему кофе. Например, можно добавить натертую апельсиновую цедру.

Как пишет tasting table, естественная кислотность цедры может удивительно смягчить горьковатый оттенок кофе. Кроме того, она наполнена ароматическими эфирными маслами, которые придадут вашему напитку восхитительный свежий аромат.

Чтобы получить необычный кофе выполните следующие шаги:

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натрите цедру;

смешайте ее с измельченным кофе;

заварите напиток и наслаждайтесь.

Будьте осторожны - нужен только оранжевый слой, тебе как белая часть горькая и может испортить ваш напиток.

Сколько и какую цедру добавлять в кофе

Если вы любите сладкий кофе с сахаром и сливками, то можно добавить чайную ложку цедры. Любителям эспрессо и американо лучше взять половину этой порции ароматической добавки.

Кроме того, кофе можно готовить с добавлением цедры других видов цитрусовых, в частности, лимона и лайма. Таким образом можно каждый раз получать новые вкусовые оттенки. Также можно компоновать их вместе.

Другие советы и интересные советы по кофе

Ранее УНИАН рассказывал, что происходит с вашим телом, когда вы пьете кофе натощак, а также почему нужно пить кофе с маслом.

Американские психологи провели исследование и ответили, может ли кофе спасти от недосыпа.

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