Всем хочется увеличить свой доход и приумножить достаток. Существует простой и вкусный способ это сделать.

Существует множество ритуалов для привлечения денег и улучшения финансового положения. Но многие из них очень замысловаты, из-за чего не каждый может их повторить. Есть один обряд, который покорил сердца многих своей простотой, а также он очень приятный и вкусный – это кофе с корицей по утрам.

УНИАН разбирался, как правильно пить кофе с корицей для привлечения денег.

Что будет, если в четверг пить кофе с корицей

Перед тем как приготовить ароматный и бодрящий напиток, разберемся какой именно эффект дает этот обряд. Эзотерики отмечают, что этот ритуал помогает человеку настроить свои мысли и переключить свою энергию на привлечение денег в свою жизнь.

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Кроме того, кофе с корицей по четвергам имеет приятный "побочный эффект". Дело в том, что напиток активирует скрытые способности человека, а также притягивает удачу и благополучие.

Почему именно кофе с корицей в четверг

Ответ кроется в энергетике этого дня недели. Четвертый день является денежным, потому что четвергу покровительствует Юпитер. Эта планета не так проста, как может показаться на первый взгляд. Эзотерики считают, что именно Юпитер является планетой изобилия и подарков.

При этом корица считается специей огненной стихии и ассоциируется с Фениксом, который, согласно легенде, возродился из пламени, когда горели листья и кора Коричного лавра. Мифическая птица является символом удачи и счастья. Сочетание всех этих элементов дает мощный "денежный" напиток.

Как правильно пить кофе с корицей в денежный четверг

Чтобы деньги потекли рекой в карман, важно правильно приготовить бодрящий напиток. При этом очень важно варить кофе самостоятельно, иначе обряд не сработает.

Для приготовления "магического зелья" потребуется:

молотый кофе – 2 ч.л.;

вода – 200 мл;

корица - 1/4 ч. л. молотой или одна палочка.

Далее приступаем к приготовлению правильного напитка:

Кофе насыпаем в турку, заливаем водой и ставим на огонь. При этом внимательно следим, чтобы наше "зелье" не сбежало. В момент, когда пена начнет подниматься, добавляем специю и произносим заклинанье.

Кстати, помешивать кофе лучше всего ложкой из хрусталя и только по часовой стрелке.

Что нужно говорить в денежный четверг - кофе с корицей обогатит

Эзотерики отмечают, как самые эффективные, следующие варианты заговора, которые необходимо произносить во время приготовления "денежного кофе":

Как корица вкус кофе прибавляет, так и денежки ко мне прирастают. Да будет так!

Монеты златые меж серебряных берегов рекой текут, да в кошель (свое имя) деньги за деньгой несут. Сколько ни черпать, все вовек не вычерпать. Как сказано, так отныне будет.

Любое из заклинаний необходимо повторить три раза. При этом важно представлять деньги и богатство, которое хотите получить. Также важно получать удовольствие от этого ритуала, иначе негативная энергетика наоборот оттолкнет деньги.

Ранее УНИАН писал, что лучше пить - кофе или цикорий.

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