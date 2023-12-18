Не все люди могут пить кофе на голодный желудок без последствия, отметили ученые.

Кофе, польза и вред которого уже стали темами многих исследований, продолжает оставаться в центре внимания. Ученые и эксперты ответили на вопрос, вредно ли пить этот напиток на голодный желудок.

Ученые пришли к выводу, что потребление кофе натощак приводит к тому, что увеличивается выработка желудочной кислоты, говорится в исследовании, опубликованном в американской Медицинской библиотеке. Исследователи отметили, что у одних людей увеличение выработки кислоты не вызывает дискомфорта, а другие могут его ощутить.

Если человек сталкивается с дискомфортом в желудке после выпитой натощак чашки кофе, но не может отказаться от этого напитка, то ему советуют пить его вместе с какой-то едой.

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Вреден ли кофе натощак - что сказали эксперты

Гастроэнтеролог из американского города Бостон доктор Суприя Рао поделилась, что уровень кислотности кофе около 5 pH, а желудочной кислоты человека - около 2 pH.

Медик подчеркнула, что наши желудки могут справиться с той кислотой, которую вызывает употребление кофе. "Не обязательно, что слишком высокая кислотность является проблемой, потому что желудок может с ней справиться, и на самом деле в нем много слизи, которая защищает его", - сказала Рао.

По ее словам, "дело больше в том, что ваш пищевод не способен выдержать такое повреждение кислотой". "Ничего опасного с вами не произойдет - кофе не вызывает язвы - но вы можете просто чувствовать себя некомфортно", - поделилась эксперт.

Доктор объяснила, что пища дает человеку "некоторый буфер с точки зрения кислоты" - потребление кофе вместе с едой компенсирует уровень кислотности, поскольку часть жидкости поглощается.

Таки образом, если вы будете постоянно пить кофе на голодный желудок, то последствия для вас могут возникнуть из-за повреждения пищевода кислотой.

Стоит отметить, что нужно знать меру в потреблении этого напитка - например, по сведениям украинского врача-педиатра Евгения Комаровского, даже кормящей женщине в день можно выпивать до трех чашек кофе.

Кофе натощак вред может принести, поскольку раздражает слизистую желудка, делилась информацией украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

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Эксперты советовали не потреблять этот напиток сразу после пробуждения.

Аналитики подчеркивали, что в организме человека, который только проснулся, уровень гормона стресса - кортизола, максимальный, а кофе стимулирует на его выработку. По их мнению, напиток лучше выпить тогда, когда уровень кортизола снизится.

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