Носки могут стать источником опасных микробов.

Многие люди любят спать в носках, потому что у них мерзнут ноги. Однако это может быть опасно.

Как сообщает House Beautiful, они могут стать источником опасных микробов. В течение ночи их становится больше и также накапливаются пылевые клещи.

Британская компания по производству матрасов под названием MattressNextDay провела собственное исследование по этому вопросу. Для этого исследовали образцы носков, которые семь человек носили с утра до вечера. Они оказались грязнее пульта от телевизора - где-то на уровне ковра у входной двери. Примерно на половине носков были бактерии под названием Pseudomonas aeruginosa - это то, что распространяют тараканы.

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Позже MattressNextDay опросила 1000 взрослых. Из них 18% надевают носки в постель, однако только 30% этих людей берут чистую пару на ночь. Остальные же могут лечь спать в носках, которые потели в обуви, собирали всю грязь с пола и шерсть домашних животных. Все это они заносят на свои простыни.

"Носить носки дома, а затем ложиться спать, как правило, не проблема для здоровья. Это может обеспечить комфорт и тепло. Однако, если ваши носки грязные или потные, рекомендуется переодеться в чистые перед сном, чтобы соблюдать гигиену", - подчеркнула Анна Чакон, доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог из Майами.

Вообще ношение носков в постели имеет и плюсы - например, это улучшает кровообращение. Однако они обязательно должны быть чистыми.

"Грязные носки могут накапливать бактерии, которые могут распространяться в вашей постели, что может представлять опасность для здоровья... Ваши носки могут накапливать грязь и бактерии. Кроме того, если ваши ноги потеют, ваши носки могут удерживать бактерии, перенесенные с вашей обуви", – отмечает Карли Гасиа, сертифицированный тренер по здоровью Sleep Advisor.

Другие интересные исследования

Как ранее сообщал УНИАН, ученые выяснили, что среди множества способов улучшить сон есть один очень легкий - согреть ноги. Согревание ног с помощью грелки, принятие теплой ванны, использование ванны для ног или ношение теплых носков может расширить кровеносные сосуды в ногах, заставляя их расширяться и удерживать больше крови

В то же время дневной сон после тяжелой бессонной ночи помогает привести в норму гормональный фон и значительно улучшить самочувствие.

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