Сон в носках может принести много пользы для здоровья, но важно убедиться, что они чистые, поскольку грязные носки могут содержать те же бактерии, что и тараканы.

Для некоторых людей мысль о том, чтобы надеть носки перед сном, является ужасающей идеей. Другим же она помогает погрузиться в приятный сон.

Эксперты по сну обнаружили, что пара ношенных носков хранит такое же количество бактерий, как и коврик в туалете, и такие же, как в фекалиях тараканов. Таким образом, ношение носков перед сном обеспечивает массу бактерий, которые могут вызвать широкий спектр инфекций.

Ношение носков перед сном имеет свои преимущества: улучшение кровотока, улучшение сексуальной жизни, быстрое засыпание, а также более длительный сон. Но важно, чтобы вы надели чистую пару носков, прежде чем ложиться спать, по мнению специалистов по сну MattressNextDay.

Видео дня

Эксперты взяли мазок с носков, которые носили с 7 утра до 11 вечера, чтобы посмотреть, какие бактерии можно найти на них. Каждый человек носил одни и те же носки в повседневной жизни, и когда они отправили носки на мазок, то результаты шокировали. Они обнаружили, что в половине носков присутствуют одни и те же бактерии, называемые Pseudomonas aeruginosa, которые могут вызывать широкий спектр инфекций, а Pseudomonas aeruginosa часто находили на тараканах и в их фекалиях.

"Обычно эти бактерии заражают дыхательные и мочевыводящие пути, а также вызывает инфекцию легких. Они может легко распространиться на инструменты, которые загрязняются и не очищаются должным образом", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал, что фармацевт Аббас Канани рассказал, что сон в носках сокращает время засыпания, удлиняет продолжительность сна и уменьшает количество пробуждений ночью.

Вас также могут заинтересовать новости: