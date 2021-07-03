Вероятно, губка для мойки посуды случайно упала при замесе теста, и на это не обратили внимание.

В одном из магазинов Днепра заметили хлеб с мочалкой внутри.

Фотографии бракованого хлеба разместил Телеграм-канал "Ху*вый Днепр".

Судя по фотографиям, опубликованным в сети, это нарезанный хлеб "Петриковский", изготовленный на Днепровском хлебокомбинате №5.

Вероятно, губка для мойки посуды случайно упала при замесе теста, и на это не обратили внимание.

В комментариях один из подписчиков предположил, что это может быть подставой, так как губка вряд ли осталась бы целой, попав в тесто. Ему ответил мужчина, который утверждает, что когда-то работал на Днепровском хлебозаводе.

"К сожалению, такая ситуация может быть вполне реальной", - отметил он.

Читайте такжеВ Киеве маленькая крыса лакомилась пиццей на глазах у посетителей супермаркета (видео)

Пользователи сети бурно отреагировали на такую находки, в частности предположив, что на заводе господствует антисанитария:

"Это акция была, вы стали победителем";

"Спанч Боб, бедняга, встрял";

"Это подарок от завода! С наилучшими, так сказать";

"И поел, и рот помыл";

"Поел, и сразу за собой убрал. Ради вашего же удобства";

"Люблю этот хлеб, особенно если Fairy намазать";

"Тонкий намек гостям, помойте за собой".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко