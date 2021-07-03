В одном из магазинов Днепра заметили хлеб с мочалкой внутри.
Фотографии бракованого хлеба разместил Телеграм-канал "Ху*вый Днепр".
Судя по фотографиям, опубликованным в сети, это нарезанный хлеб "Петриковский", изготовленный на Днепровском хлебокомбинате №5.
Вероятно, губка для мойки посуды случайно упала при замесе теста, и на это не обратили внимание.
В комментариях один из подписчиков предположил, что это может быть подставой, так как губка вряд ли осталась бы целой, попав в тесто. Ему ответил мужчина, который утверждает, что когда-то работал на Днепровском хлебозаводе.
"К сожалению, такая ситуация может быть вполне реальной", - отметил он.
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Пользователи сети бурно отреагировали на такую находки, в частности предположив, что на заводе господствует антисанитария:
- "Это акция была, вы стали победителем";
- "Спанч Боб, бедняга, встрял";
- "Это подарок от завода! С наилучшими, так сказать";
- "И поел, и рот помыл";
- "Поел, и сразу за собой убрал. Ради вашего же удобства";
- "Люблю этот хлеб, особенно если Fairy намазать";
- "Тонкий намек гостям, помойте за собой".
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