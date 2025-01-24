Большинство из них настоящие гиганты, но есть и совсем крошечные.

Некоторые породы собак очень похожи на медведей благодаря своей густой пушистой шерсти и мощному телосложению. Некоторые из этих собак невероятно большие, однако есть некоторые мелкие породы, скорее похожие на плюшевых мишек. Они различаются по типу характера, окрасу, отметинам и уровню активности. Портал thesprucepets рассказывает о 10 самых популярных породах "собак-медведей".

1. Чау-чау

Чау-чау — порода, родом из Древнего Китая. Густая грива делает этих собак особенно милыми и пушистыми (и похожими на медведей). Они могут быть как серьезными, так и отчужденными и известны своей особой чистоплотностью.

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2. Акита

Акита — тихая, но темпераментная собака, которую часто трудно дрессировать. Это самая крупная японская порода шпицев, имеющая тонкие медвежьи черты с густой шерстью и округлыми ушами. Будучи высокоэнергичной породой, которая также склонна быть яростно преданной, акиты долгое время служили сторожевыми и охотничьими собаками и требуют энергичных ежедневных упражнений.

3. Пиренейская горная собака

Эта собака названа в честь Пиренейских гор между Францией и Испанией и ее на первый взгляд можно принять за белого медведя из-за пышной белой шерсти и огромного телосложения. Выведенные как пастушьи собаки, эти нежные гиганты становятся умными, дружелюбными к семье питомцами, которые служат верными и защитными охранниками.

4. Самоед

Самоеды немного похожи на маленьких белых медведей своей густой, пушистой белой шерстью и такими же пушистыми хвостами. Сильные и умные, эти собаки были выведены для того, чтобы тянуть сани в полярных экспедициях. Сегодня они являются ласковыми и игривыми домашними питомцами.

5. Ньюфаундленд

Ньюфаундленды имеют отчетливый медвежий вид из-за своих огромных голов, относительно короткой морды и густой шерсти. Это очень крупные собаки, но они также нежные, терпеливые и поддаются дрессировке. Ньюфаундлендов часто называют "собаками-няньками" из-за того, как они присматривают за детьми и защищают их.

6. Кавказская овчарка

Кавказская овчарка своим огромным размером почти соперничает с небольшим медведем. Их густая шерсть и мускулистое телосложение придают этим собакам медвежий вид. Эти бесстрашные собаки были призваны охранять стада и дома в суровых условиях, и они остаются верными защитниками и сегодня. Хотя они большие и сильные собаки, они также ласковы со своими семьями.

7. Тибетский мастиф

Тибетский мастиф — очень крупная собака, напоминающая медведя своими размерами, формой головы и длинной струящейся шерстью. Они служили охранниками поместий в Гималаях на протяжении тысяч лет, и они до сих пор служат охранниками своих семей.

8. Бернский зенненхунд

Это еще одна крупная, пушистая порода, которую можно принять за медведя из-за ее огромных размеров и длинной шерсти. Это рабочая порода, родом из Швейцарии, и она может стать любящим компаньоном как для взрослых, так и для детей.

9. Аляскинский маламут

В то время как многие люди часто думают, что аляскинские маламуты похожи на волков, их маленькие заостренные уши, большой размер и очень пушистая шерсть также можно описать как медвежьи. Они даже участвовали в охоте на белых медведей на своей родной Аляске.

10. Померанский шпиц

Хотя они и не совсем похожи на настоящих медведей, померанские шпицы — это маленькие собачки, которые определенно похожи на плюшевых мишек благодаря своим округлым ушам и пушистой шерсти. Они уверенные в себе, любопытные собаки и неизменно являются одной из самых популярных декоративных пород.

Ранее кинологи назвали 7 лучших выставочных пород собак, которые с большей вероятностью победят на соревнованиях.

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