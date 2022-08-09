Одиозный политик спровоцировал шквал шуток и мемов.

Замглавы Совбеза РФ, друг Путина Дмитрий Медведев в который раз оконфузился снимком с биноклем. Сеть традиционно отреагировала мемами и ироническими комментариями.

УНИАН собрал самые интересные реакции.

Накануне Медведев посетил военную базу в Оренбургской области, где осмотрел снайперские винтовки и понаблюдал за работой РСЗО "Град". Правда," понаблюдал " довольно сомнительно - в почти полностью прикрытый бинокль.

Курьезная фотография Медведева повеселила пользователей сети и натолкнула на создание мемов.

Напомним, что Дмитрий Медведев нередко отмечается скандальными заявлениями по Украине и миру в целом. В частности, одиозный политик любит угрожать цивилизованному миру ядерным оружием. На фоне его истерических и скандальных заявлений появились слухи, что Медведев пьянствует.

По информации журналистов, бывший президент РФ пытался покончить с собой. Охранник якобы обнаружил Дмитрия Медведева в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руке.

Вас также могут заинтересовать новости: