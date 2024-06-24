Сначала может быть сложно сфокусировать внимание на буквах.

Мозг может лучше работать, если хотя бы периодически решать визуальные непростые загадки на логику.

Есть такой новый вызов для мозга - следует среди сотни букв Г разыскать одну букву, которую по какому-то признаку можно назвать странной. Задание требует максимальной внимательности и собранности, в частности, из-за того, что справиться с ним следует всего за 9 секунд.

Попробуйте с первых секунд начать анализировать изображение - сравнивайте буквы между собой, выясните, какие детали есть на большинстве из них, и это должно помочь вам обнаружить странную букву.

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Как только возьметесь за работу, главное - не бросить поиски из-за того, что может оказаться очень сложно сфокусироваться на каждой отдельной букве. Очень важно в этот момент не сдаться и собрать волю в кулак.

А теперь раскроем правильный ответ - странной среди большого количества букв Г является буква Т. Стоит отметить, что из Г очень легко сделать Т - стоит добавить только одну черточку.

Такая хитрая оптическая иллюзия опубликована

На клумбе среди большого количества цветов где-то "спрятали" голубя. На поиски птицы надо потратить всего 9 секунд. Вы можете облегчить себе задачу, если сможете вспомнить одну деталь, которая поможет упростить поиски.

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