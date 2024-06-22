Для того, чтобы вовремя справиться с заданием, следует "включить" логику.

Оптические иллюзии-загадки для детей и взрослых могут быть очень полезными, если речь идет о работе над "прокачкой" внимательности, собранности, сообразительности и логики.

Для того, чтобы стать лучшей версией себя, можно попробовать сделать хитрое задание - попробовать разыскать на клумбе среди цветов спрятанного голубя. Птицу и так непросто найти, а есть еще и деталь, которая задачу усложняет, - это дедлайн. Справиться с поисками птицы надо за 9 секунд.

Когда возьметесь за решение задачи, быстро окиньте взглядом изображение, возможно, вы сразу поймете, в чем заключалась хитрость, и тогда поле для поисков птицы значительно сузится.

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Попробуйте "включить" логику, - подумайте над тем, каким может быть голубь, и куда бы вы его хитро спрятали, если бы сами решили создать оптическую загадку. Возможно, это поможет вам в поисках. Главное, - помните, что надо мыслить очень быстро.

Сейчас мы объясним, какой же правильный ответ на визуальную загадку. Если вы поняли, что голубь мог быть белым, и его хитро могли спрятать где-то на белом фоне, то, скорее всего, вы достаточно быстро справились с заданием. Птица была почти по середине изображения.

Такая головоломка с подвохом уже опубликована - что надо сделать

Среди большого количества петухов и кур надо разыскать петуха, которого можно назвать хитрым. На выполнение этой задачи следует потратить 7 секунд. Для победы очень важно быстро и логически мыслить.

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