Если с первого раза не удастся победить, можно воспользоваться подсказкой.

Есть очень сложные загадки с подвохом для взрослых и детей о животных, одну из таких задач смогут решить только люди, которых можно назвать детективами.

На оптической загадке есть большое количество бегемотов, и один из них странный. Следует очень быстро найти признак, по которому можно странное животное отличить от остальных. Победителем будет считаться тот, кто справится с загадкой за 9 секунд.

Журналисты отметили, что надо "сканировать" бегемотов - то есть нельзя очень долго разглядывать животных:

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"Если "залипнете" на каком-то животном - можете проиграть".

Если с первой попытки вы не справились с заданием - дадим вам подсказку - можете не разглядывать нижние конечности бегемотов.

Странным назвали бегемота, у которого одна ноздря не такая, как у всех.

Вот какая интересная загадка уже была размещена

Среди большого количества чисел 8690 следует разыскать число, которое можно назвать странным. Следует потратить на поиски 11 секунд. Чтобы стать победителем, надо иметь "глаза орла", быть очень внимательным к деталям и "включить" логическое мышление.

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