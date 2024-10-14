Возможно, вам будет легче искать странное число, если вы прищуритесь.

Загадки для детей и взрослых в форме оптических иллюзий могут быть со звездочкой, то есть суперсложные.

Создано именно такое задание с числами - следует разыскать среди большого количества чисел 8690 то, которое можно считать странным. На поиски следует потратить всего 11 секунд. Чтобы разыскать число вовремя, надо иметь глаза орла.

Поиски затрудняет то, что цвета на изображении достаточно "ядовитые", поэтому внимание сложно сконцентрировать.

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Журналисты отметили, что в первые несколько секунд после начала поисков стоит охватить полностью взглядом изображение, а потом очень быстро отсекать одинаковые числа и найти среди них странное:

Можете прищуриться, возможно, так легче будет рассматривать числа.

Странным среди чисел 8690 назвали число, которое на него очень похоже - 8960.

Уже опубликована такая сложная головоломка

Среди большого количества подсолнухов следует разыскать тот, который можно назвать странным. На поиски надо потратить 9 секунд. Чтобы вовремя справиться с задачей, не следует просто рассматривать изображение, стоит его как бы "сканировать" и быстро отбрасывать лишние элементы.

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